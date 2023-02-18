ТОКИО, 18 фев — ПРАЙМ. Главы МИД G7 подтвердили важность продолжения и расширения зерновой сделки, но раскритиковали темпы проверок со стороны РФ, призвав ответственные органы "увеличить скорость инспекций для соответствия мировым потребностям". В МИД поставили под вопрос продление зерновой сделки

"Главы МИД подтвердили чрезвычайную важность продолжения и расширения черноморской зерновой инициативы, но подчеркнули необходимость, чтобы российские власти ускорили темпы инспекций и операций для соответствия мировым потребностям", — говорится в совместном заявлении по итогам встречи.

Саммит министров иностранных дел "большой семерки" прошел в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится до 19 февраля.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.