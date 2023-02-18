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Нидерланды закроют российское торгпредство в Амстердаме
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Нидерланды приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме, заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра. Как сообщил Хукстра, слова которого приводит... ПРАЙМ, 18.02.2023
экономика, мировая экономика, новости, нидерланды, россия, торгпредство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 18 фев — ПРАЙМ. Нидерланды приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме, заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра.
Как сообщил Хукстра, слова которого приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), российское торговое представительство в Амстердаме будет закрыто со вторника.
Он напомнил, что с понедельника будет закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге.
По словам министра, Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам.
Ранее сообщалось, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство.