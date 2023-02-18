ПАРИЖ, 18 фев — ПРАЙМ. Нидерланды приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме, заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра. Нидерланды считают, что лимит цен на газ небезопасен для газоснабжения

Как сообщил Хукстра, слова которого приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), российское торговое представительство в Амстердаме будет закрыто со вторника.

Он напомнил, что с понедельника будет закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге.

По словам министра, Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство.