МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Глава украинского минюста Денис Малюська сообщил, что правительство Нидерландов профинансирует создание "реестра ущерба" Украины, который будет функционировать в формате международной организации. СМИ: банк JP Morgan стал "ангелом смерти" для Украины

Экс-министр юстиции Украины Ирина Мудрая еще в ноябре прошлого года заявляла, что в течение 2023 года Киев намерен подписать со странами G7 международный договор о взыскании репараций с РФ, а также создать реестр нанесенного ущерба. Генеральная ассамблея ООН еще прошлой осенью большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее". В Кремле тогда заявили, что это юридически не обязывающий документ. Постпред России в ООН Василий Небензя заявлял на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом".

"Реестр ущерба, нанесенного Украине в результате российской агрессии, и связанный с ним фонд компенсации будет работать в формате международной организации и будет получать финансирование от правительства Нидерландов. Нидерланды будут это финансировать, по крайней мере — на первых этапах создания и поддержки в течение первого года", — приводит слова Малюска издание "Общественные новости".

Он отметил, что после запуска реестра будет создана комиссия по рассмотрению требований компенсаций, которая будет работать на базе международной организации, а ее представители будут иметь аналог дипломатического иммунитета. По его словам, новый международный реестр будет синхронизироваться с уже сформированным украинским. В дальнейшем будет происходить наполнение фонда и проведение выплат по требованиям, внесенным в реестр.

"То есть это гораздо больше, чем создание какого-либо софта или продукта", — пояснил министр.