МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов США Уолли Адейомо пообещал продолжать работу над ослаблением экономики России, которая, по его словам, уже больше напоминает иранскую, чем страны-члена G20. В Венгрии заявили, что экономика России одна из определяющих в мире

Одним из центральных элементов политики санкций на перспективу профильный чиновник назвал пресечение возможностей их обхода.

"Расходование сбережений страны может на время замаскировать ущерб, но наши действия вынуждают Россию закладывать свое экономическое будущее ради спасения лица сегодня. Конечно, нам еще предстоит поработать, и мы продолжим наращивать усилия, пока Россия не прекратит свое безосновательное и незаконное вторжение. Но спустя год после начала этого конфликта экономика России выглядит больше, как иранская, чем страны G20", — сказал Адейомо в речи, которую он собирается произнести во вторник.

Он утверждает, что РФ якобы столкнулась с трудностями при восполнении потерь в оружии и вынуждена "вытаскивать из нафталина снаряжение времен Советского Союза", в то время как США вместе с союзниками поставляют Украине "шедевры военной техники, вроде танков Abrams M1".

В числе признаков упадка российской экономики Адейомо назвал бюджетный дефицит в 47 миллиардов долларов, второй по величине за постсоветскую эпоху, и снижение промышленного производства на протяжении девяти месяцев подряд. Он утверждает, что искать пути обхода санкций якобы поручено российским спецслужбам, назвав это признаком того, что американские меры работают.

"На перспективу одним из центральных элементов нашей стратегии будет противодействие попыткам обойти наши санкции", — сказал чиновник.

"Хотя мы смогли отрезать от глобальной финансовой системы ключевые российские институты и перекрыть доступ к критически значимым оборонным компонентам, мы знаем, что Россия активно ищет пути обхода этих санкций – пытается найти страны и компании, которые не разделяют наши ценности и готовы подвергать риску народ Украины ради быстрой выгоды", — добавил Адейомо.

Дефицит бюджета РФ по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП, а общий объем доходов бюджета РФ достиг почти 28 триллионов рублей, сообщал в январе глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства. Однако Силуанов тогда добавил, что если не учитывать в расходах те средства, которые были направлены на компенсацию государственным внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, "то дефицит составил 1,8% ВВП, то есть менее 2%, как мы и планировали". Уже в феврале Силуанов сообщал, что Минфин сохраняет прогноз по дефициту бюджета на 2023 год в 2% ВВП. При этом все запланированные на 2023 год расходные обязательства бюджета РФ, по его словам, будут выполнены, ресурсов для этого достаточно.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в течение всей трехлетки бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП.