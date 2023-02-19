МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Евросоюз сегодня утратил самостоятельность и превратился в "американскую резервацию", заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Евросоюз в 2022 году получил больше энергии из солнца и ветра, чем из газа

Комментируя признание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о подготовке Евросоюзом и США антироссийских санкций до начала СВО, Шеремет отметил: "Это циничное заявление, которое доказывает, что страны Евросоюза утратили свою былую самостоятельность и сегодня — это американская резервация, которая находится под жестким надзором со стороны США и НАТО. Спецоперация на Украине сорвала долгосрочный и продуманный план США по развалу России и ее экономики".

Вместе с тем "страх и раболепие европейцев перед США", по словам депутата, провоцируют развязывание масштабной войны с Россией, сотрудничество с которой помогло Европе "создать конкурентную экономику и поднять уровень жизни граждан до высочайших стандартов".

Теперь же некогда успешная экономика Евросоюза, как считает Шеремет, "благодаря американцам и их неразумной политике, канула в Лету".