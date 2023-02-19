Евросоюзу "присвоили статус" американской резервации
Депутат Шеремет: Евросоюз утратил самостоятельность и стал американской резервацией
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Евросоюз сегодня утратил самостоятельность и превратился в "американскую резервацию", заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Комментируя признание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о подготовке Евросоюзом и США антироссийских санкций до начала СВО, Шеремет отметил: "Это циничное заявление, которое доказывает, что страны Евросоюза утратили свою былую самостоятельность и сегодня — это американская резервация, которая находится под жестким надзором со стороны США и НАТО. Спецоперация на Украине сорвала долгосрочный и продуманный план США по развалу России и ее экономики".
Вместе с тем "страх и раболепие европейцев перед США", по словам депутата, провоцируют развязывание масштабной войны с Россией, сотрудничество с которой помогло Европе "создать конкурентную экономику и поднять уровень жизни граждан до высочайших стандартов".
Теперь же некогда успешная экономика Евросоюза, как считает Шеремет, "благодаря американцам и их неразумной политике, канула в Лету".
https://1prime.ru/world/20230219/839853324.html
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