МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Венгрия не соглашается на введение санкций против российских энергоносителей, сохраняет экономическое сотрудничество с Россией и советует следовать этому курсу всему Западному миру, заявил в ходе речи, посвященной итогам 2022 года, премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости. Орбан не допустит включения российской ядерной энергетики в санкции ЕС

По словам Орбана, Венгрия не соглашается на введение санкций против российских нефти, газа, атомной энергии, потому что это разрушило бы страну.

"Мы сохраняем экономическое сотрудничество с Россией и даже советуем это всему Западному миру, потому что без связей не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", — подчеркнул глава Венгрии.

Также он заявил, что Венгрия "не изолируется от здравомыслящей части мира", ведь венгерская позиция "только в Европе является исключением, в мире она общепринятая".