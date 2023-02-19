Запад призвали к экономическому сотрудничеству с Россией
Орбан: Венгрия советует Западу сотрудничать с Россией – без связей не будет мира
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Венгрия не соглашается на введение санкций против российских энергоносителей, сохраняет экономическое сотрудничество с Россией и советует следовать этому курсу всему Западному миру, заявил в ходе речи, посвященной итогам 2022 года, премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Орбана, Венгрия не соглашается на введение санкций против российских нефти, газа, атомной энергии, потому что это разрушило бы страну.
"Мы сохраняем экономическое сотрудничество с Россией и даже советуем это всему Западному миру, потому что без связей не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", — подчеркнул глава Венгрии.
Также он заявил, что Венгрия "не изолируется от здравомыслящей части мира", ведь венгерская позиция "только в Европе является исключением, в мире она общепринятая".
https://1prime.ru/world/20230219/839853386.html
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