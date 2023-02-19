МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В прошлом месяце потребительская инфляция выросла в Польше на 2,4% в месячном выражении, тем самым поставив эту страну на европейский "инфляционный подиум", пишет обозреватель издания Interia Алан Бартман. По прогнозам Еврокомиссии, Польша продолжит находиться на нем как минимум до 2024 года. Годовая инфляция в Польше ускорилась по итогам января

По информации Главного статистического управления РП, индекс потребительских цен (ИПЦ) в Польше в январе по сравнению с предыдущим годом составил 17,2%, что больше декабрьского показателя (16,6%). При этом данная цифра ниже рыночного консенсуса, предполагавшего рост цен на товары и услуги на 17,6% за год.

И, хотя инфляционный показатель не дотянул до ожидаемого значения, в материале отмечается, что не стоит быть излишне оптимистичными.

"Не стоит забывать о высокой базе прошлого года (инфляция в январе 2022 года по сравнению с началом 2021 года составила 9,2 %) и о росте цен на протяжении месяца", — отметил Бартман.

Согласно расчетам экспертов ЕК, инфляция в Польше в 2023 году достигнет 11,7%. Для сравнения журналист напомнил, что показатель 2022 года — 13,2%.

Максимально приблизится к инфляционной цели НБП, которая составляет 2,5%, Польша сможет только в 2024 году, когда, по мнению Еврокомиссии, годовая инфляция выйдет на уровень 4,4%, что поставит Польшу в ряд государств ЕС, где высокая инфляция удерживается дольше всего.

Более высокую годовую инфляцию в 2024 году может зафиксировать только Румыния (5,5%) и Словакия (5,3%.). Лучшие прогнозы получила даже Венгрия, которая, по мнению ЕК, где цены в следующем году вырастут на 4% в год, подытожил журналист.

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