МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор объявил 235 тысяч гектаров земли в штате Сонора на севере страны зоной национальной добычи лития, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства. Li-Bridge предрекла пятикратный рост спроса на литиевые аккумуляторы

"Президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил зоной по добычи лития 234 855 гектаров, расположенных в муниципалитетах штата Сонора", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что национализация лития проводится в интересах населения. "То, что мы сейчас делаем… — это национализация лития, чтобы его не могли добывать иностранцы… Нефть и литий принадлежат нации, народу Мексики", — заявил лидер страны.

В апреле прошлого года пленум верхней палаты мексиканского конгресса одобрил в целом реформу закона о горной добыче, устанавливающий литий национальным достоянием и передающий государству исключительные права на его разведку, разработку и промышленное использование. Переговоры России и Боливии по добыче лития достигли завершающей стадии

В проекте реформы, которую инициировал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, разведка, добыча и использование лития были определены как отрасль государственного значения, где частным компаниям не предоставляют каких-либо концессий, лицензий, контрактов или разрешений.

Новые нормы предусматривали создание национальной компании, которая займется разведкой и эксплуатацией минерала при поддержке Геологической службы Мексики.