МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Действующая глава МИД ФРГ Анналена Бербок намерена претендовать на пост канцлера в случае роспуска немецкого правительства, передает Journal du Dimanche со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Германия заморозила российские активы на 5,32 миллиарда евро

Как сообщается, Бербок готова выдвинуться в кандидаты, если бундестаг будет решено распустить на фоне украинского кризиса.

Ранее министр подверглась суровой критике за свои высказывания на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Бербок призвала государства ЕС не искать виноватых среди своих, а приложить больше усилий для поддержки Киева и противостояния России. После ее слов некоторые политики призвали Бербок подать в отставку, а немецкие СМИ сообщили, что в Берлине внимательно следят за всеми оплошностями Бербок, хотя и воздерживаются от публичной критики.

Ранее глава немецкого МИД заявила, что российский лидер Владимир Путин осчастливит весь мир, если развернет свой курс "на 360 градусов".