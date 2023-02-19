КИШИНЕВ, 19 фев — ПРАЙМ. Представители и сторонники оппозиционной партии "Шор" вышли на очередной митинг в центре Кишинева с требованием распустить правительство и вернуть деньги за оплату счетов, сообщил корреспондент РИА Новости. В Молдавии считают, что Санду должна договариваться с Россией по газу

Вышедшие на улицу требуют отставки президента Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана, а также компенсации средств, потраченных на оплату коммунальных услуг.

"Мы хотим добиться возвращения украденных у населения денег. Тарифы на газ и отопление выросли в нашей стране в восемь раз, мы считаем, что это произошло по вине руководства страны", — рассказала вице-председатель "Шор" Марина Таубер.

Она заявила, что правительство должно полностью оплатить зимние счета граждан. По мнению Таубер, действующие власти показали, что они не способны решать экономические и социальные проблемы. Уровень годовой инфляции в Молдавии в январе достиг 27,3 процента

Согласно результатам опросов, подавляющее большинство жителей Молдавии (70 процентов) оказались разочарованы политикой правящей партии "Действие и солидарность", примерно столько же (65 процентов) выступают за смену правительства.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом на фоне подорожания и дефицита энергоносителей. В стране ввели режим ЧП, который был продлен в начале февраля 2023 года. Кроме того, республику захлестнула инфляция, достигнувшая максимальных отметок за последние 20 лет.