Сторонники оппозиционной партии "Шор" вышли на митинг против роста цен в центре Кишинева
КИШИНЕВ, 19 фев — ПРАЙМ. Представители и сторонники оппозиционной партии "Шор" вышли на очередной митинг в центре Кишинева с требованием распустить правительство и вернуть деньги за оплату счетов, сообщил корреспондент РИА Новости.
Вышедшие на улицу требуют отставки президента Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана, а также компенсации средств, потраченных на оплату коммунальных услуг.
"Мы хотим добиться возвращения украденных у населения денег. Тарифы на газ и отопление выросли в нашей стране в восемь раз, мы считаем, что это произошло по вине руководства страны", — рассказала вице-председатель "Шор" Марина Таубер.
Она заявила, что правительство должно полностью оплатить зимние счета граждан. По мнению Таубер, действующие власти показали, что они не способны решать экономические и социальные проблемы.
Согласно результатам опросов, подавляющее большинство жителей Молдавии (70 процентов) оказались разочарованы политикой правящей партии "Действие и солидарность", примерно столько же (65 процентов) выступают за смену правительства.
Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом на фоне подорожания и дефицита энергоносителей. В стране ввели режим ЧП, который был продлен в начале февраля 2023 года. Кроме того, республику захлестнула инфляция, достигнувшая максимальных отметок за последние 20 лет.
https://1prime.ru/world/20230219/839855252.html