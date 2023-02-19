МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. G7 и ЕС обсуждают способы отслеживания российских алмазов, что может облегчить наложение ограничений на их продажу, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. "Конец существующего миропорядка": Запад ужаснулся конференции в Мюнхене

Спекуляции относительно запрета торговли алмазами с Россией появляются в западных СМИ периодически перед согласованием новых пакетов санкций. Однако до сих пор, несмотря на принятие девяти пакетов ограничений с начала прошлого года, российские алмазы в санкции ЕС не включали.

"G7 и Европейский союз обсуждают способы отслеживания российских алмазов, пересекающих границы, меру, которая может проложить путь к ограничениям на торговлю ими в будущем", — говорится в сообщении агентства.

Согласно источникам, не следует ожидать, что страны смогут скоро решить поставленную задачу, поскольку отслеживать бриллианты в рамках глобального рынка нелегко. Однако утверждается, что страны G7 на следующей неделе могут выпустить заявление по этому вопросу.