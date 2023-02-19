ВАШИНГТОН, 19 фев — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции США коснутся энергосектора и военно-промышленного комплекса, сообщает агентство Bloomberg. "Конец существующего миропорядка": Запад ужаснулся конференции в Мюнхене

"Меры будут направлены на оборонный и энергетический секторы России, финансовые институты и нескольких лиц, говорят знакомые с ситуацией источники, пожелавшие остаться анонимными", — пишет агентство.

Ожидается, что США и союзники сосредоточатся на мерах по недопущению обхода санкций и ограничению помощи РФ со стороны третьих стран.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.