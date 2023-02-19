МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры "Альфа-банка". "Конец существующего миропорядка": Запад ужаснулся конференции в Мюнхене

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", — говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского.

В приложении список из 333 имен. Среди них топ-менеджеры "Альфа-банка" Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков, бизнесмен Олег Сысуев. Также Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против Московской биржи ММВБ-РТС.

Санкции вводятся сроком на 10 лет. Они, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.