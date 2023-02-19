МИНСК, 19 фев — ПРАЙМ. Заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич сообщил, что в прошлом году 64% белорусского экспорта пришлось на рынки России и Китая, но в текущем году республика планирует продолжать наращивать поставки в эти страны. "Конец существующего миропорядка": Запад ужаснулся конференции в Мюнхене

"В этом году задачи по экспорту не менее амбициозны. В прошлом году 64% (объема экспортных поставок – ред.) — это были Россия и Китай. В этом году мы сохраняем эти рынки: (по экспорту) в Россию мы хотим вырасти на 6,5%… планируем получить 24,4 миллиарда долларов экспортной выручки из России, то есть это на 1,5 миллиарда долларов выше, чем в прошлом году. Думаю, нам это по плечу", — сказал замминистра в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он добавил, что экспорт в Китай в 2023 году планируется нарастить на 15%. "Китай, — в принципе, безграничный рынок. Можно расти бесконечно, вопрос – грамотно все туда завезти и преподнести (местным потребителям – ред.)", — сказал Ярошевич.

Он напомнил, что в 2022 году Белоруссия смогла достичь положительного сальдо внешней торговли в 4,3 миллиарда долларов. "Средние цены экспорта были значительно выше средних цен импорта. То есть нашу продукцию мы смогли продавать дороже, чем покупать по импорту", — констатировал замминистра.