МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки войдут в активную фазу в ближайшие дни, они будут не из простых, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Шольц сожалеет, что "зерновая сделка" теперь под вопросом

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли ранее заявил, что нельзя допустить провала зерновой сделки, учитывая кризисы по всему миру. В МИД РФ заявили, что уверенность заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в продлении зерновой сделки после 18 марта смотрится удивительно на фоне снижения поставок зерна в беднейшие страны.

"Думаю, уже с начавшейся недели переговоры войдут в активную фазу", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, как обстоят переговоры по продлению сроков сделки.

"Непростыми (будут), это ясно. Но работа идёт", — отметил источник, говоря о своих ожиданиях от переговоров.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.