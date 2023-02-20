МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки войдут в активную фазу в ближайшие дни, они будут не из простых, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Шольц сожалеет, что "зерновая сделка" теперь под вопросом

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли ранее заявил, что нельзя допустить провала зерновой сделки, учитывая кризисы по всему миру. В МИД РФ заявили, что уверенность заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в продлении зерновой сделки после 18 марта смотрится удивительно на фоне снижения поставок зерна в беднейшие страны.

"Думаю, уже с начавшейся недели переговоры войдут в активную фазу", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, как обстоят переговоры по продлению сроков сделки.

"Непростыми (будут), это ясно. Но работа идёт", — отметил источник, говоря о своих ожиданиях от переговоров.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.