МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. ООН и Турция работают над устранением препятствий по экспорту российской агропродукции и аммиака на рынки, переговоры идут постоянно, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами по продлению зерновой сделки. Россия планирует сохранить объемы экспорта нефти при сокращении добычи

В МИД РФ ранее заявили, что уверенность заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в продлении зерновой сделки после 18 марта смотрится удивительно на фоне снижения поставок зерна в беднейшие страны.

"Это и есть самый проблемный вопрос. Вы знаете, что с первого дня ООН и Турция занимаются этим вопросом, Турция включила все дипломатические усилия для того, чтобы зерновая сделка работала по всем пунктам, полноценно. В этом контексте работа идёт, переговоры продолжаются",- сообщил собеседник агентства.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.