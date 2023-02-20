Исследователи подсчитали потери Германии из-за конфликта на Украине
DIW: в связи с конфликтом на Украине Германия потеряла в 2022 году 100 миллиардов евро
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что Германия вследствие военной операции России на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 миллиардов евро.
"Война на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5 процента, или 100 миллиардов евро производительности экономики. Эти издержки продолжат расти в ближайшие годы", — заявил Фрацшер в интервью газете Rheinische Post.
По его словам, Германия особенно пострадала от кризиса, "потому что она больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок".
https://1prime.ru/world/20230220/839857377.html
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