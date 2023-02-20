МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что Германия вследствие военной операции России на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 миллиардов евро. Посол оценил потери швейцарских компаний после ухода из России

"Война на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5 процента, или 100 миллиардов евро производительности экономики. Эти издержки продолжат расти в ближайшие годы", — заявил Фрацшер в интервью газете Rheinische Post.

По его словам, Германия особенно пострадала от кризиса, "потому что она больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок".