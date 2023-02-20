МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Турция и РФ могут обсудить на высшем уровне "зерновую сделку" в ближайшее время, но конкретной даты переговоров пока нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами по сделке. СМИ узнали о скором начале переговоров по продлению зерновой сделки

"Между лидерами установлены отношения, построенные на взаимном доверии. Тема "зерновой сделки", предложения в связи с этим всегда в повестке дня лидеров. Поэтому не исключено, что лидеры затронут эту тему на переговорах в ближайшее время с учётом того, что в процессе новая составляющая", — рассказал собеседник агентства.

На вопрос, когда могут состояться эти переговоры, источник отметил, что "не обладает точными данными о дате".

"Зерновая сделка", которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама "зерновая сделка" является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.