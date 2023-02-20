МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Присоединение Индонезии к БРИКС стало бы для нее важным достижением с геополитической точки зрения, рассказал РИА Новости эксперт Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Никита Куклин. Саудовская Аравия хотела бы подключиться к ШОС и БРИКС, заявил посол

"Идут разговоры и о вступлении Индонезии в БРИКС – это дало бы Индонезии очередное достижение, стало бы показателем, что Индонезия – важная страна, к которой прислушиваются на мировых площадках", – отметил эксперт.

Он добавил, что в Индонезии есть политики и эксперты, которые считают, что шансы на вступление Индонезии в БРИКС большие, и переговоры ведутся.

"У России очень большой потенциал в восприятии ее имиджа в Индонезии. Россия популярна еще и с народной точки зрения: она видится как сила, которая борется с несправедливым миропорядком", — сообщил собеседник РИА Новости.

Куклин также подчеркнул, что, по мнению индонезийцев, Россия способна бороться с США и их сателлитами на военно-политическом уровне, в Совбезе ООН и на других площадках.

По словам эксперта, Индонезия также ждет российские корпорации и средний бизнес для строительства своей новой столицы Нусантары.

"Первый эшелон — это Роскосмос, Ростех, Росатом. Ждут крупные корпорации – Газпром, Роснефть, РЖД, которая уже строит железные дороги на Калимантане. Ждут и сильный средний бизнес – отели, рестораны, создающие гражданскую инфраструктуру", — сказал Куклин, добавив, что для полноценного сотрудничества необходимо расширение академического взаимодействия стран. Лавров анонсировал обсуждение создания валюты БРИКС

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил в интервью РИА Новости, что российские компании в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры новой столицы Индонезии.

В 2019 году президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту. По данным СМИ, в 2023 году министерство общественных работ и государственного жилья Индонезии подготовило бюджет в размере 10,4 триллиона рупий (694 миллиона долларов) на развитие инфраструктуры новой столицы страны Нусантары.