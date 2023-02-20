МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Читатели британской Daily Mail возмутились очередным пакетом помощи Украине, который анонсировал президент США Джо Байден во время своей поездки. Американский лидер, находясь в Киеве, заявил, что на этой неделе Украине будут предоставлены "миллиарды" в виде прямой бюджетной поддержки. В частности, Украина получит 500 миллионов долларов, а также системы HIMARS. СМИ: Европа погрязла в тотальной ненависти к России

"Байден отчаянно пытается отвлечь внимание американцев от чего-то очень важного, что бы это могло быть? Возможно, крушение поезда с химикатами в Огайо? Или статья одного лауреата Пулитцеровской премии по имени Сеймур Херш? Вопрос, конечно, в том, на какую сумму американский президент выпишет чек Украине", — написал один пользователь.

"Ему бы следовало посетить Огайо", — высказал мнение другой юзер.

"Крупнейшая афера с отмыванием денег в истории", — подчеркнул третий.

"Все так легко, когда речь идет о деньгах других людей", — отметил еще один читатель.

"Вот и Санта-Клаус прибыл! 500 миллионов долларов на новые военные игрушки для всех друзей и оборонные контракты для участников этой кампании", — с сарказмом прокомментировал другой.

"У него есть деньги для какой-то Украины, но нет средств и ресурсов для Огайо!? Какой позор! Оставьте этот "живой труп" на Украине", — добавил в обсуждении еще один юзер.

"Видимо, Байден вообразил, что он и есть украинский президент? А Камала Харрис, стало быть, президент США", — подметили в обсуждении.

"Я смотрю, Байден готов на все: обанкротить США, обрушить мировую экономику, начать ядерную войну или ввергнуть американцев в крайнюю нищету, и все это на благо Украины", — подытожили читатели.