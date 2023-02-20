БРЮССЕЛЬ, 20 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД Евросоюза заявил, что новый пакет санкций против России будет принят до 24 февраля. Минфин пояснил детали налогообложения при замещении облигаций

"Сегодня мы обсудили 10-й пакет санкций против России. Мы ожидаем его согласование в ближайшие часы и дни. Он будет принят к 24 февраля", — сказал он.