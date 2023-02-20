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2023
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Боррель уверен, что новые антироссийские санкции согласуют к 24 февраля
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД Евросоюза заявил, что новый пакет санкций против России будет принят до 24 февраля. "Сегодня мы обсудили 10-й пакет... ПРАЙМ, 20.02.2023
экономика, мировая экономика, новости, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 20 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД Евросоюза заявил, что новый пакет санкций против России будет принят до 24 февраля.
"Сегодня мы обсудили 10-й пакет санкций против России. Мы ожидаем его согласование в ближайшие часы и дни. Он будет принят к 24 февраля", — сказал он.