МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Около 85 процентов стран не ввели против России санкций из-за ситуации на Украине, и с каждым днем доверие к Москве только нарастает, заявил китайскому изданию SCMP бывший дипломат и сотрудник Института азиатских исследований NUS Кишор Махбубани. Подсчитано, сколько из обещанной Западом помощи получил Киев с 2022 года

Постепенно версия развития событий на Украине, которую рассказывает Запад, кажется все менее и менее правдоподобной, отметил автор статьи.

Сторонние наблюдатели давно пришли к выводу, что происходящего можно было избежать. Сам Махбубани подчеркнул: чем дольше затягивается конфликт между Москвой и Киевом, тем больше симпатии получает российская сторона, которая за последний год по сути стала единственной силой, противостоящей западному миропорядку.

Тому, как Россия справляется с введенными против нее беспрецедентными санкциями и политическому давлению, многие политические игроки были удивлены: Запад не смог добиться краха экономики.

"Они поражены тем, что Россия все еще стоит на ногах", — отметил автор в своей статье, добавив, что к Москве все равно относятся как к аутсайдеру с экономикой в два триллиона долларов. Экономика США оценивается в 26 триллиона долларов, а Евросоюза — в 17 триллионов.

Запад усилил санкционное давление на Россию в конце февраля прошлого года, введено уже девять пакетов санкций.

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