МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Немецкие политики преувеличивают объемы и значимость оказываемой страной помощи Украине, пишет издание Die Welt со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Совет Безопасности ООН

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В частности, журналисты узнали истинные размеры оказываемой блоку Зеленского помощи от Германии: она значительно ниже, чем вложения других стран.

"Абсолютных сумм в миллиардах недостаточно, чтобы можно было измерить фактическую степень участия отдельных государств и ЕС на Украине", — говорится в статье.

В очередном исследовании "Отслеживание поддержки Украины", который на регулярной основе проводит Кильский институт, специалисты сопоставили помощь Берлина с другими.  "И здесь Германия занимает тринадцатое место после Дании", — подчеркивается в статье.

Эксперты уточнили, что для главной экономики еврозоны обязательства по оказанию помощи составляют только 0,17 процента валового внутреннего продукта Германии.

Лидерами по размеру поддержки, как ни странно, стала Прибалтика, Польша и США, вклад последней оценивается в 73 миллиарда долларов.

Германия вложилась значительно объемнее в военную помощь союзникам в войне в Персидском заливе в начале 1990-х, когда Ирак напал на Кувейт. Тогда Берлин выделил 20 миллиардов евро в пересчете на цены тех лет. Это в три раза больше, чем сейчас составляет помощь Украине.