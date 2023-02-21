Доверие инвесторов к экономике Германии выросло в феврале
ZEW: доверие инвесторов к экономике Германии выросло в феврале до 28,1 пункта
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале выросло до 28,1 пункта с 16,9 пункта в январе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор увеличится лишь до 22 пунктов.
https://1prime.ru/world/20230221/839872960.html
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