МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале выросло до 28,1 пункта с 16,9 пункта в январе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор увеличится лишь до 22 пунктов.