Стало известно, почему "экономическое ядерное оружие" Запада не сработало
Партнер Deloitte Стюарт: "экономическое ядерное оружие" Запада против России не сработало
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. С начала ужесточения санкционного давления на Россию в прошлом году Запад ожидал крушения ее экономики, однако этого не произошло: рубль укрепился, а на текущий 2023 год МВФ прогнозирует пусть небольшой, но рост, пишет партнер и главный экономист лондонской компании "Deloitte" Иэн Стюарт в статье для издания Reaction.
"Не такого все ждали", — отметил он.
Секретом успеха, по его мнению, стала хорошая политика российских властей: они накопили значительный профицит в госсекторе. Кроме того, Москва была готова в любой момент перенести свою торговлю из западных стран в развивающиеся. Россия также избежала и обвала рубля и гиперинфляции, напомнил экономист.
"Даже жесткие санкции, которые были введены против России, не стали своего рода экономическим "ядерным оружием" — заметил он.
При этом растущая мощь Москвы и число неприсоединившихся к рестрикциям государств говорят о силе ограничений. Как минимум Китай точно примет все это к сведению, подытожил он.
https://1prime.ru/world/20230221/839877918.html
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