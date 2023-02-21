МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. С начала ужесточения санкционного давления на Россию в прошлом году Запад ожидал крушения ее экономики, однако этого не произошло: рубль укрепился, а на текущий 2023 год МВФ прогнозирует пусть небольшой, но рост, пишет партнер и главный экономист лондонской компании "Deloitte" Иэн Стюарт в статье для издания Reaction. В Минфине США сказали, что грозит компаниям, не соблюдающим санкции

"Не такого все ждали", — отметил он.

Секретом успеха, по его мнению, стала хорошая политика российских властей: они накопили значительный профицит в госсекторе. Кроме того, Москва была готова в любой момент перенести свою торговлю из западных стран в развивающиеся. Россия также избежала и обвала рубля и гиперинфляции, напомнил экономист.

"Даже жесткие санкции, которые были введены против России, не стали своего рода экономическим "ядерным оружием" — заметил он.

При этом растущая мощь Москвы и число неприсоединившихся к рестрикциям государств говорят о силе ограничений. Как минимум Китай точно примет все это к сведению, подытожил он.