МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Mail поддержали слов российского президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию, отметив его верную оценку шагов стран Запада по эскалации конфликтов. Российские капиталы должны работать на страну и ее развитие, заявил Путин

"Путин прав, НАТО и США — банда уличных хулиганов, понимающих только язык силы. Прекрасная речь, искренняя и от души. Отличная работа!", — пишет комментатор под ником Royalist3737.

Другой пользователь обратил внимание на то, что российская экономика чувствует себя хорошо.

"Россия процветает", — отметил Russ A Bott.

"Россия становится больше и сильнее. Даже на западе многие правые просыпаются и видят, что Россия права", — согласился londonblueboy.

"Все вышло из-под контроля, как только Меркель ушла в отставку. <…> Теперь лидеры ЕС и наш лидер — марионетки американцев, которые смеются над нами, разрушают нашу экономику и используют нас для ведения опосредованной войны против России", — рассуждает TonyG2021

"Путин обвиняет Запад в развязывании этой войны, он прав. США снабжали Украину оружием с 2014 года. Если быть точным, на сумму 24 миллиарда долларов. Если бы одна из соседних с США стран снабжалась оружием из России, США вторглись бы в эту страну, чтобы защитить себя", — добавил whocaresthistime.

Во вторник президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Он рассказал о ходе СВО, взаимоотношениях со Европы и США, а также о необходимых изменениях в социальной и экономической политике страны.