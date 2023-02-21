МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, увидев в Кремле силу, которая способна противостоять империализму стран Запада. Путин объявил о новом цикле экономики, в который входит Россия

По мнению большой части комментаторов портала, кризис на Украине показал, какую значимость приобретает сотрудничество Москвы и Пекина.

"Китай должен дорожить тем, что рядом с нами все еще есть Россия", — пишет Звездный Кракен. Он призвал не просто наблюдать за тем, как Москву пытаются давить, а попытаться помочь ей.

"Спасая ее, мы спасаем себя", — добавил комментатор.

"После просмотра прямой трансляции с великим президентом Путиным я был так взволнован! Вот это лидер!" — заявил guan_16715369631376.

"Россия, крепко стой на ногах!", — согласился еще один читатель. Он прогнозирует, что в один прекрасный момент хулиган-император, коим привыкли себя видеть Соединенные Штаты, падет.

"Желаю американским империалистам скорейшего заката! Этого ждут люди всего мира", — отмечает guan_15703605482263.

"В любом случае Путин — мой герой! Он лучше умрет на ногах, чем будет жить, стоя на коленя", — восхитился Юн Дянь. "Россия процветает": британцы поддержали выступление Путина

Он отметил смелость российского лидера, который не побоялся противостоять самому сильному противнику в мире. Эти черты характера — упорство и мужество — присущи русскому национальному характеру, отмечает он.

Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Основное внимание он уделил ходу СВО, Западу, а также российской экономике.