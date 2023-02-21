МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в январе снизилось на 0,7% по сравнению с показателем декабря – до 4 миллионов, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста — до 4,1 миллиона сделок. При этом показатель за декабрь был пересмотрен до 4,03 миллиона с 4,02 миллиона сделок.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США в январе составили 3,59 миллиона, снизившись в месячном выражении на 0,8%, а в годовом — на 36,1%. Средняя стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 0,7%, до 363,1 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в январе составило 410 тысяч, как и в декабре, а в годовом выражении показатель упал на 43,1%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 5,2% в годовом выражении, до 320 тысяч долларов.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила 1%, как и в декабре.