МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Подавляющее число фирм, участвующих в эксперименте по сокращению рабочих часов в Великобритании, сохранят четырехдневную занятость, говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на официальном сайте организаторов акции. Доходы IT-компаний в России выросли на 35 процентов в 2022 году

С июня по декабрь 2022 года организация 4 Day Week Campaign, выступающая за четырехдневную рабочую неделю, проводила эксперимент, в котором приняли участие более трех тысяч человек. Идея принадлежит новозеландским предпринимателям Эндрю Барнсу и Шарлотт Локхарт, которые утверждают, что сокращение рабочих часов повышает производительность труда. Они вместе с аналитическим центром Autonomy, учеными Оксфордского и Кембриджского университетов и Бостонского колледжа разработали в Британии проект по введению четырехдневной рабочей недели.

"Исследование завершилось оглушительным успехом. Из 61 компании, принявшей участие в испытании, 56(92%) продолжат работать четыре дня в неделю", — говорится в отчете.

По результатам эксперимента, 39% сотрудников реже испытывали стресс, а у 71% снизился уровень выгорания от работы, сказано в документе. Также уменьшился уровень тревожности, усталости и ушли проблемы со сном, а умственные способности и физическое здоровье только улучшилось, сообщается там.

"Выходные бывают довольно суматошными, поэтому дополнительный выходной дает прекрасную возможность повидаться с друзьями или семьей, к тому же в свободный день на неделе можно сделать все свои дела по дому и отдохнуть", — сказала телеканалу Sky News участница эксперимента Тесса Гибсон, сотрудница Королевского биологического сообщества, добавив, что не хотела бы возвращаться к пятидневной рабочей неделе.

Помимо улучшения самочувствия сотрудников, сокращение рабочих часов также повлияло и на выручку компаний, которая увеличилась на 1,4%, говорится в сообщении. Кроме того, сократилось количество увольняющихся.

Как сообщается в отчете, многие настолько привыкли к четырехдневной рабочей неделе, что утверждают, будто никакие деньги не заставят их вернуться к прежним условиям.

Руководство 4 Day Week Campaign выступает за то, чтобы распространить проект на всю страну.

Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю выдвигалась во многих странах, например в Испании, Италии, Бельгии, Португалии, Сирии и др. В России тоже говорили о возможности введения сокращенного графика, но в минтруде заявили, что ведомство пока не видит четко выраженных предпосылок к переходу на четырехдневку.