МВФ: Украина будет жизненно нуждаться во внешнем финансировании
МВФ: Украина будет жизненно нуждаться во внешнем финансировании после 2023 года
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ВАШИНГТОН, 21 фев — ПРАЙМ. Украина продолжит испытывать жизненно важную потребность в финансировании со стороны международного сообщества не только в 2023 году, но и в последующей перспективе, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
“Международное сообщество продолжит играть жизненно важную роль в поддержке Украины, включая помощь в решении значительных финансовых потребностей в 2023 году и позднее”, — говорится в опубликованном заявлении главы МВФ по итогам визита на Украину.
Георгиева встретилась с Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой минфина Сергеем Марченко и президентом национального банка Украины Андреем Пышным.
“В ходе моих встреч я повторила непоколебимую приверженность МВФ продолжать поддержку Украины”, — добавила она.
Георгиева подчеркнула, что МВФ “интенсивно участвует” в совместной работе с украинскими властями над программой мониторинга, которая обеспечивает проведение необходимых макроэкономических политик и способствует дальнейшей донорской поддержке Киева, а также сообщила, что успешная реализация данной программы позволят “проложить путь к обсуждению полноценной программы финансирования МВФ”.
https://1prime.ru/world/20230221/839880022.html
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