МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ряд британских сетей продуктовых супермаркетов ввел ограничения на несколько видов фруктов и овощей, сообщает газета Telegraph. Несколько компаний в Британии перешли на четырехдневную рабочую неделю

"Как и другие супермаркеты, мы столкнулись с трудностями в поставках некоторых продуктов, которые выращиваются на юге Испании и севере Африки. Мы ввели временную норму продажи — по три единицы каждого товара — в отношении очень небольшого количества линеек фруктов и овощей, чтобы клиенты могли выбрать продукты, которые они ищут", — заявил представитель одной из таких сетей, Asda.

Asda ограничила продажи помидоров, перца, огурцов, латука, пакетированного салата, брокколи, цветной капусты и малины.

В супермаркетах другой британской сети, Morrisons, можно будет приобрести только по две единицы товара следующих категорий: помидоры, огурцы, салат, перец.

Такие сети, как Lidl, Co-op and Sainsbury's, не ввели ограничений на количество фруктов и овощей, которое покупатели могут приобрести в их магазинах.

Плохой урожай, собранный как в Европе, так и в Северной Африке, негативно сказался на поставках. Еще одной причиной стало введение более жестких ограничений на экспорт из Марокко. Тем не менее, руководство продуктовых сетей надеется на улучшение ситуации в ближайшие дни или недели.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании столкнулись с нехваткой помидоров на фоне низкого урожая в государствах-поставщиках. В зимнее время Британия получает поставки помидоров из Марокко, Нидерландов и Испании. После Брексита закупщики особо полагались на импорт из Марокко.