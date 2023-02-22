МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Европа пошла еще более глупым путем, чем американское правительство, которое спланировало подрыв трубопроводов "Северные потоки" на дне Балтики, пишет сербское издание "Вечерње новости". Венгрия хочет исключить четырех россиян из списка санкций, пишет СМИ

Американский публицист Сеймур Херш, который опубликовал свое расследование о подрывах российских газопроводов, назвал такую политику США величайшей глупостью за все время существования североамериканского государства: ведь после ЧП в Балтике Россия стала только сильнее, сплотившись.

Но европейские власти повели себя еще глупее Вашингтона: ЕК заявила, что не намерена рассматривать версию о причастности Вашингтона к взрывам на нитках "Северных потоков", так как считает ее абсурдной "ввиду безукоризненной репутации США".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что Белый дом никогда не нарушал международное право и не поступал "вопреки нему".

"Это заявление Урсулы фон дер Ляйен — проявление не только ее наглости, но и большой глупости. Даже самые глупые из глупых знают, что "на счету американской доброты и человеколюбия" — сотни тысяч убитых мирных жителей, начиная с Хиросимы и Дрездена и заканчивая Эль-Фаллуджей и Триполи", — пишет автор статьи.

Кроме того, он назвал пугающе глупым и жутким тот факт, что участники конференции по безопасности сочли сложившуюся ситуацию безальтернативной.

"Непроходимая глупость — верить, что Россия <…> самодеколонизируется, чтобы Вашингтону и Брюсселю было проще распоряжаться ее территорией и богатствами", — добавляется в публикации.