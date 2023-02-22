Washington Examiner: Китай ждет экономическая победа из-за наращивания госдолга США
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Наращивание госдолга США станет американцам не по карману уже совсем скоро, кроме того, это даст возможность Китаю одержать окончательную экономическую победу, предупреждает издание Washington Examiner.
"С первого дня пребывания Байдена на посту президента демократы увеличили расходы на десять триллионов долларов, что является рекордной суммой всего за два года. <…> Байден закрывает глаза и надеется, что проблема исчезнет", — отмечается в статье.
Вместо призывов к чистому увеличению потолка госдолга глава Белого дома должен признать необходимость срочных конкретных реформ для спасения экономики страны. Сейчас задолженность США составляет более 31 триллиона долларов: почти в два раза выше, чем в 2008 году. Это, подчеркивает автор публикации, только усиливает давление на экономику страны.
"Экономическая угроза, которую представляет Китай, усугубляется тем, что он является вторым по величине иностранным держателем долга США. Фактически, в 2024 году США будут ежедневно отправлять Китаю более 60 миллионов долларов денег налогоплательщиков, которые затем будут использоваться для строительства своей армии и экономики", — предупредил автор.
Стоит помнить, что ВВП Китая уже почти догнал американские показатели. Получается, что за успех азиатского гиганта американцы платят из своего кармана. Если так пойдет и дальше, акцентирует внимание Бюджетное управление Конгресса США, проценты по госдолгу в 2029 году затмят расходы на оборону и станут крупнейшей статьей расходов после трат на медицину и соцобеспечение.
"По мере того как это произойдет, будет усиливаться давление с целью сокращения критически важных расходов на оборону, которые поддерживают наше военное превосходство над Китаем", — подытожил колумнист.
https://1prime.ru/world/20230222/839887426.html