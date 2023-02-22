МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Наращивание госдолга США станет американцам не по карману уже совсем скоро, кроме того, это даст возможность Китаю одержать окончательную экономическую победу, предупреждает издание Washington Examiner. Санду обратилась к Байдену за финансовой поддержкой

"С первого дня пребывания Байдена на посту президента демократы увеличили расходы на десять триллионов долларов, что является рекордной суммой всего за два года. <…> Байден закрывает глаза и надеется, что проблема исчезнет", — отмечается в статье.

Вместо призывов к чистому увеличению потолка госдолга глава Белого дома должен признать необходимость срочных конкретных реформ для спасения экономики страны. Сейчас задолженность США составляет более 31 триллиона долларов: почти в два раза выше, чем в 2008 году. Это, подчеркивает автор публикации, только усиливает давление на экономику страны.

"Экономическая угроза, которую представляет Китай, усугубляется тем, что он является вторым по величине иностранным держателем долга США. Фактически, в 2024 году США будут ежедневно отправлять Китаю более 60 миллионов долларов денег налогоплательщиков, которые затем будут использоваться для строительства своей армии и экономики", — предупредил автор.

Стоит помнить, что ВВП Китая уже почти догнал американские показатели. Получается, что за успех азиатского гиганта американцы платят из своего кармана. Если так пойдет и дальше, акцентирует внимание Бюджетное управление Конгресса США, проценты по госдолгу в 2029 году затмят расходы на оборону и станут крупнейшей статьей расходов после трат на медицину и соцобеспечение.

"По мере того как это произойдет, будет усиливаться давление с целью сокращения критически важных расходов на оборону, которые поддерживают наше военное превосходство над Китаем", — подытожил колумнист.