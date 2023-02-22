МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. России уже год удается выстоять против действия беспрецедентных по размеру санкций Запада, констатировал журналист французской газеты Le Figaro. СМИ: Байден заставляет американцев платить за успех Китая

Как отметил репортер, в этом жителям страны помогает находчивость и смекалка.

Представитель западной прессы посетил Крым и Санкт-Петербург не нашел ни дефицита, ни очередей. Он объясняет это находчивостью россиян и устойчивостью экономики. Например, от дефицита продуктов питания страну защищают местные производители, которые способны в условиях санкций прокормить и хлебом, и мясом.

Схожую ситуацию он отметил и в сегменте комплектующих для промышленности: технари закрывают возникающие проблемы, но возникают новые. Журналист также обратил внимание на дефицит автомобилей определенных цветов: Lada Niva Travel в продаже была только зеленая, а Lada Granta — только черная. Это, по его мнению, "тяжелейшие проблемы".

Опрошенные им представители малого бизнеса настроены оптимистично: их производства выдерживают последствия санкций и активно развиваются.

"Экономика России выдержала шок, вызванный годом кризиса, западным эмбарго на углеводороды и девятью раундами европейских санкций", — приходит к выводу автор статьи.