Во Франции раскрыли, почему Россия смогла устоять против санкций
Журналист Le Figaro: россияне смогли адаптироваться при помощи находчивости и смекалки
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. России уже год удается выстоять против действия беспрецедентных по размеру санкций Запада, констатировал журналист французской газеты Le Figaro.
Как отметил репортер, в этом жителям страны помогает находчивость и смекалка.
Представитель западной прессы посетил Крым и Санкт-Петербург не нашел ни дефицита, ни очередей. Он объясняет это находчивостью россиян и устойчивостью экономики. Например, от дефицита продуктов питания страну защищают местные производители, которые способны в условиях санкций прокормить и хлебом, и мясом.
Схожую ситуацию он отметил и в сегменте комплектующих для промышленности: технари закрывают возникающие проблемы, но возникают новые. Журналист также обратил внимание на дефицит автомобилей определенных цветов: Lada Niva Travel в продаже была только зеленая, а Lada Granta — только черная. Это, по его мнению, "тяжелейшие проблемы".
Опрошенные им представители малого бизнеса настроены оптимистично: их производства выдерживают последствия санкций и активно развиваются.
"Экономика России выдержала шок, вызванный годом кризиса, западным эмбарго на углеводороды и девятью раундами европейских санкций", — приходит к выводу автор статьи.
https://1prime.ru/world/20230222/839889285.html
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