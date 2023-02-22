МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Украина в рамках договоренности с ЕС обязуется погасить выданные ей кредиты в течение 35 лет, отдавать кредиты планируют "абсолютно равномерными" частями, заявила заместитель министра финансов страны Ольга Зыкова. В Банке России рассказали о борьбе с "нестандартными" схемами по ипотеке

"Сторона ЕС предоставляет такие условия, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты вместо Украины будут покрывать наши европейские партнеры. Это является одним из примеров того, как партнеры с пониманием относятся к долговой нагрузке нашей страны", — приводит ее слова издание УНН.

Она отметила, что распределение возврата кредитов, предоставленных партнерами, запланировано "абсолютно равномерное". По словам чиновника, в этом году Украина ожидает поступления как грантовых средств, так и кредитных, и работает над тем, чтобы иметь похожее соотношение, как в прошлом году. Зыкова уточнила, что в течение 2023 года Киев получит десять миллиардов долларов в грантовой форме.