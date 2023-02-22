МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Участники февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США считают целесообразным дальнейшее повышение учетной ставки регулятора на фоне высокого уровня инфляции, следует из протокола февральского заседания регулятора. Эксперты отметили рост частных долговых инвестиций в 2022 году

"Поскольку инфляция все еще значительно превышает долгосрочный целевой показатель, участники заседания отметили, что риски роста инфляции остаются ключевым фактором, определяющим перспективы монетарной политики, и что продолжение повышения ставки является целесообразным до тех пор, пока инфляция не выйдет на уровень 2%", — говорится в документе.

Для определения будущих темпов повышения ставки ФРС будет принимать во внимание совокупное ужесточение собственной политики, а также влияние действий центробанка на экономику.

Участники заседания отметили, что неопределенность в отношении окончательного уровня процентной ставки уменьшилась, и в среднем вероятность того, что ставка будет находиться в диапазоне, близком к 5% — значительна.

По итогам февральского заседания ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,5-4,75% годовых