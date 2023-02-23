МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Странам запада приходится признать полный провал попыток изоляции России, считают авторы американской газеты Washington Post. Боррель дал неожиданную оценку российской экономике

По их мнению, "пристальный взгляд за пределы Запада показывает, что мир далек от единства". Это касается в том числе вопросов, которые были подняты после обострения кризиса на Украине.

Журналисты издания обращают внимание на то, что "конфликт выявил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США" на политическую и экономическую жизнь остального мира.

"Существует множество свидетельств того, что усилия по изоляции Путина провалились", — говорится в статье. Влияние России и ее курса существенно не только на ее союзников, от которых поддержки Москвы ждали в любом случае. В частности, речь идет об Иране и Китае.

В Америке обратили внимание на важность заявлений представителей Индии о росте объема торговли с российскими компаниями. Пристально следят журналисты Washington Post и за визитом министра иностранных дел Сергея Лаврова в Африку, где за последние шесть недель его приняли представители девяти стран, в том числе ЮАР, а также на Ближнем Востоке.