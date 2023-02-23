МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Пока мир осознает всю неидеальность демократии и порядка по западному образцу, основные благополучатели в лице США и стран Европы отказались брать на себя ответственность за происходящее и прикидываются жертвой. Об этом пишет китайское издание Гуаньча со ссылкой на научного сотрудника института Цинхуа Чжоу Бо. В США назвали провалом попытки Запада изолировать Россию

"Мир понял, что демократия и порядок по западному образцу очень далеки от идеала". — отмечают в статье.

Настоящий "комплекс жертвы" накрыл истеблишмент Америки и ЕС, именно поэтому всю вину эти страны переложили на Россию, отметил эксперт.

Научный сотрудник Центра стратегических исследований и безопасности при университете Цинхуа Чжоу Бо стал гостем Мюнхенской конференции по безопасности в этом году. Он отметил, что зал выражал овациями поддержку Украине.

"Ввиду отсутствия представителей из России Мюнхенская конференция по безопасности стала "собранием по обсуждению Москвы", — сетует он.

Специалист обращает внимание на то, что Вашингтон и Брюссель,а также другие западные государства, не желают отказываться от однополярного видения мира. Они считают, что западная система ценностей и принцип демократии является единственно верным, хотя все больше стран отказываются смотреть через эту же призму.

Видя этот отказ действовать по указке Белого дома, не разбираясь и реальных целях и выгодах, Запад включил "комплекс жертвы" и винит "во всем плохом" Кремль, резюмировал он.

Мюнхенская конференция по безопасности началась 18 февраля, второй год подряд она проходит без участия представителей России. Главной темой стала ситуация на Украине. Украинские политики требовали от других участников поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные и фосфорные снаряды. В это время в Мюнхене проходили массовые демонстрации с требованием мирных переговоров и прекращения поставок оружия Украине.