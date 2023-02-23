БРЮССЕЛЬ, 23 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила продлить на один год решение об освобождении украинского экспорта в Евросоюз от таможенных пошлин, квот, других мер защиты, говорится в сообщении ЕК. СМИ: в ЕС пока не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций

"Эта инициатива направлена на продолжение поддержки, которую ЕС оказывает украинской экономике, и облегчение сложного положения украинских производителей и экспортеров", — говорится в документе.

Начиная с 4 июня прошлого года Евросоюз сроком на год снял все пошлины и сборы на любую продукцию, поступающую с Украины, что значительно облегчило доступ на европейский рынок.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".