МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Читатели сайта микроблогов Twitter возмутились ходом подготовки нового транша помощи властям Украины объемом свыше десяти миллиардов долларов, о котором ранее заявила глава минфина США и экс-председатель ФРС Джанет Йеллен. В Китае объяснили, почему Америка "прикинулась жертвой" России

"А сейчас на что мы выделяем деньги?! У нас в стране так много всего, что требует исправления. Байдену нужно покинуть пост президента", — негодует пользователь Louie.

Другой пользователь добавляет, что честно заработанные американцам деньги, с которых они платят налоги, будут направлены в казну страны, которая до последнего времени имеет статус самого коррумпированного государства в мире.

"Мы дали достаточно", — высказывает свой взгляд на обещание Йеллен юзер Samanta Tango

"Незаметно для нас Украина стала 51-м штатом в США", — рассуждает читатель Stone.

"Я думал, что Йеллен использует экстремальные меры, чтобы избежать повышения долга. И все же мы готовы направить еще десять миллиардов?" — задается вопросом Falconium.

"Что есть у Зеленского на США и семью Байдена, что они продолжают платить отъявленному мошеннику?" — возмущается Phoenix.

"Господи, перестаньте выдавать наши деньги. Перестаньте", — пишет Paper. В США назвали провалом попытки Запада изолировать Россию

"Кто следит за тем, куда эти деньги идут?", — негодует другой пользователь.

Также читателей интересует, кто еще из стран западного блока направляет финансовую помощь Киеву, помимо США. "И какие другие страны посылают им миллиарды?

"А что сделал Зеленский с другими 120 миллиардами, которые мы ему дали?", — спрашивает nycnash.

Читатель David Porreca напомнил, что когда в штате Огайо произошли взрыв на металлургическом заводе и поезд с химикатами сошел с рельс, Байден не приехал на место катастрофы.