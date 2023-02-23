БЕРЛИН, 23 фев — ПРАЙМ. Большое количество товаров из Евросоюза и, в частности, из Германии экспортируются через третьи страны в Российскую Федерацию, поэтому в преддверии принятия десятого пакета санкций против России, немецкое правительство вынесет на повестку дня вопрос борьбы с их обходом в последующем одиннадцатом пакете, сообщает в четверг министерство экономики страны. СМИ: в ЕС пока не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций

"Согласно имеющимся у нас данным по внешней торговле, товары, подпадающие под санкции ЕС, в значительной степени выводятся из ЕС, а значит, и из Германии в определённые третьи страны, а оттуда уже дальше экспортируются в Россию", — сообщается в официальном заявлении на сайте ведомства.

Минэк Германии призывает к более эффективной борьбе с такими методами обхода санкций на национальном и европейском уровне.

"Поэтому одиннадцатый пакет санкций также должен быть направлен на борьбу с обходом санкций. Федеральное министерство экономики будет работать на достижение этого в тесном сотрудничестве с другими ведомствами федерального правительства", — говорится далее.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.