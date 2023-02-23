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2023
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СМИ: Британия продлит тарифные льготы для Украины
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Правительство Британии продлевает до начала 2024 года тарифные льготы для Украины, передает агентство Рейтер. "Либерализация всех тарифов на импорт из Украины продолжит... ПРАЙМ, 23.02.2023
экономика, мировая экономика, новости, великобритания, украина, льготы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Правительство Британии продлевает до начала 2024 года тарифные льготы для Украины, передает агентство Рейтер.
"Либерализация всех тарифов на импорт из Украины продолжит применяться", — приводит агентство слова замминистра торговли и бизнеса Найджела Хаддлстона.