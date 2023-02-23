МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Правительство Британии продлевает до начала 2024 года тарифные льготы для Украины, передает агентство Рейтер. Британия планирует производить вооружения на Украине

"Либерализация всех тарифов на импорт из Украины продолжит применяться", — приводит агентство слова замминистра торговли и бизнеса Найджела Хаддлстона.