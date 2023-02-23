ЖЕНЕВА, 23 фев — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ближайшие месяцы окажет сильное давление на европейские страны, чтобы разрешить экспорт российских удобрений, заявил в Женеве директор центра International Crisis Group в ООН Ричард Гован. ООН рассказала о работе над снятием препон для экспорта удобрений

"Один из главных приоритетов — оставить достаточно политического пространства для переговоров с русскими и позволить возобновить "зерновую сделку". По этой причине следует ожидать, что в ближайшие месяцы генсек ООН окажет сильное давление на европейские страны, чтобы разрешить экспорт российских удобрений", — сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.

Он добавил, что европейские страны говорят Гуттерешу, что они не препятствуют экспорту российских удобрений, но на самом деле экспортируется гораздо меньше, чем ожидала Россия.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.