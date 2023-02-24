МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в прошлом квартале вырос на 0,5% в годовом выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Власти Германии призвали бороться с обходом антироссийских санкций

Эти данные будут опубликованы 24 февраля, в 10.00 мск, в релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). Таким образом, аналитики, как почти всегда, не ждут изменения предварительной оценки статагентства. В то же время исследовательская компания GfK опубликует данные о доверии потребителей к экономике Германии. Аналитики считают, что соответствующий индекс по состоянию на март вырос до минус 30,4 пункта с минус 33,9 пункта месяцем ранее.

В 16.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует данные о доходах и расходах населения в январе. Аналитики прогнозируют, что доходы выросли по сравнению с декабрем на 1%, а расходы — на 1,3%.

В 18.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в январе. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США выросли до 620 тысяч с 616 тысяч в декабре. Годовая инфляция в Германии составила 8,7 процента

В то же время ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель увеличился до 66,4 пункта с январских 64,9 пункта, что соответствует предварительной оценке.

В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 17 февраля их число сократилось на две — до 607 агрегатов.