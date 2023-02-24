ООН, 24 фев — ПРАЙМ. Будапешт предлагает снять санкции с девяти россиян, представляющих бизнес-круги, рассказал РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Венгрия не одобряет попытки ЕС ввести санкции против атомной сферы России

"Всего девять человек. Мы предложили снять санкции с них", — заявил он, подчеркнув, что речь идет о деловых людях, а не политиках.

Как пояснил министр, Венгрия получила информацию от некоторых государств, в том числе в Центральной Азии, о том, что эти лица "осуществляют очень важные инвестиции". Согласно сообщениям, предприниматели являются ответственными участниками бизнес-сообщества в этих странах.

"И эти страны просто не понимают, почему они не могут работать с этими людьми", — рассказал Сийярто. Нуланд рассказала о главной цели новых санкций против России

В связи с этим Венгрия считает справедливым исключить их из-под действия санкций, если они попали под ограничения не на реальных юридических основаниях, добавил глава МИД. По его словам, люди не должны попадать под санкции только потому, что "кто-то хочет его или ее туда включить".

Сийярто также подчеркнул, что дети не должны нести ответственность за то, что сделали их родители, как, например, бывший гонщик "Формулы-1", попавший в "черные списки" из-за подозрений о связях его отца с российским правительством.

Кроме того, Евросоюз в рамках десятого пакета хотел ввести санкции против главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, но Венгрия выступила против включения в списки российских министров.

"Потому что если российские министры в санкционном списке, то с кем мы будем говорить о мире, с кем мы будем говорить о том, как положить конец страданиям людей", — пояснил Сийярто.

Глава венгерского МИД также рассказал, что в ходе обсуждения очередного пакета ограничительных мер Будапешт столкнулся с сильным сопротивлением, попытавшись добиться исключения некоторых людей из списка.

Ранее Евросоюзу не удалось согласовать новые санкции против России. Как ожидается, обсуждения продолжатся в пятницу.

Западные страны ввели масштабные ограничительные меры в отношении Москвы в связи со спецоперацией на Украине. Они затронули торговлю, инвестиции, энергетику, туризм, финансы. Под действием санкций на данный момент находятся в общей сложности 1386 физических лиц и 171 юрлицо.