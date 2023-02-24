МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Потребители Великобритании в феврале более оптимистично оценивали собственные финансы и перспективы экономики, но их настроения оставались намного более мрачными, чем до пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу. Индекс розничных продаж в Великобритании вырос в феврале

Индекс потребительского доверия Великобритании, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, в феврале составил —38 против —45. Индекс достиг рекордного минимума —49 в сентябре.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что индекс вырастет в феврале до —43.

Февральский рост стал самым значительным почти за два года, хотя индекс и остается намного ниже показателя февраля 2020 года —7, незадолго до того, как в Великобританию пришла пандемия коронавируса.

Джо Стейтон, директор по клиентской стратегии GfK, сказал, что потребители внезапно стали более оптимистично настроены в отношении своих личных финансов и общей экономической ситуации, особенно в наступившем году, несмотря на продолжающийся удар по их доходам из-за высокой инфляции. Годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 10,1 процента

Подындекс, измеряющий, как потребители оценивают экономику в течение следующих 12 месяцев, подскочил в феврале до —43 с —54 в январе, в то время как подындекс отношений домохозяйств к своим личным финансам вырос на девять пунктов, сообщили в GfK.

Подындекс, измеряющий готовность домохозяйств к крупным покупкам, также вырос.

"Однако остается много проблем, и это может быть не более чем пузырем надежды, а пузыри всегда лопаются", — сказал Стейтон, указывая на риск рецессии.