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Великобритания расширила санкции против России
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Лондон расширил антироссийские санкции, в списки попали 92 физических и юридических лица, следует из официального заявления. Согласно информации, ограничения затронут в том числе... ПРАЙМ, 24.02.2023
экономика, мировая экономика, новости, великобритания, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Лондон расширил антироссийские санкции, в списки попали 92 физических и юридических лица, следует из официального заявления.
Согласно информации, ограничения затронут в том числе россиян, которые, по мнению Лондона, аффилированы с компаниями "Росатом" и "Газпром".
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