МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Лондон расширил антироссийские санкции, в списки попали 92 физических и юридических лица, следует из официального заявления.

Согласно информации, ограничения затронут в том числе россиян, которые, по мнению Лондона, аффилированы с компаниями "Росатом" и "Газпром".

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