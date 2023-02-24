МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Ведомство статистики ФРГ сообщило о "значительном ослаблении" немецкой экономики, уровень падения ВВП в четвертом квартале 2022 года составил 0,4%, хотя ранее прогнозировалось падение в 0,2%. Власти Германии призвали бороться с обходом антироссийских санкций

"ВВП упал в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом… на 0,4%. Как сообщает статистическое ведомство ФРГ (Destatis), таким образом он снизился на 0,2% ниже, чем было представлено в предварительном прогнозе от 30 января 2023 года", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Указывается, что "динамика немецкой экономики к концу года значительно ослабла", рост ВВП в 2022 году составил 1,8% по сравнению с предыдущим годом.

При этом в годовом выражении показатель за прошлый квартал увеличился на 0,3%, а с учетом сезонных корректировок – на 0,9%. Предварительная оценка предполагала рост ВВП на 0,5%, добавляется в материалах.