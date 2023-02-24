Польша недовольна десятым пакетом антироссийских санкций, сообщили СМИ
RMF: Польша считает десятый пакет санкций против России слабым и может его заблокировать
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Варшава считает десятый пакет антироссийских санкций ЕС слишком слабым и может заблокировать его принятие, передает радио RMF со ссылкой на источник в дипломатических кругах Польши.
"Польша готова заблокировать 10-й пакет санкций ЕС…. Таким образом, она хочет заставить его усилить", — говорится в сообщении.
Окончательное решение по этому вопросу примет в пятницу польский премьер Матеуш Моравецкий.
Как разъяснил источник, Польша недовольна тем, что Германия при поддержке Италии смягчает санкции, вводя исключения. Варшава не готова согласиться с такими мерами, хотя ее могут обвинить в блокировании санкций, отметил собеседник.
Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Ограничения затронули сферу торговли, инвестиций, энергетики, финансов, туризма, услуг.
Евросоюз принял в общей сложности девять пакетов санкций против РФ и находится на завершающем этапе работы по десятому пакету, однако европейским государствам не удается его согласовать. Переговоры продолжатся в пятницу.
https://1prime.ru/world/20230224/839898636.html
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