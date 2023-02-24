МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Варшава считает десятый пакет антироссийских санкций ЕС слишком слабым и может заблокировать его принятие, передает радио RMF со ссылкой на источник в дипломатических кругах Польши. Великобритания расширила санкции против России

"Польша готова заблокировать 10-й пакет санкций ЕС…. Таким образом, она хочет заставить его усилить", — говорится в сообщении.

Окончательное решение по этому вопросу примет в пятницу польский премьер Матеуш Моравецкий.

Как разъяснил источник, Польша недовольна тем, что Германия при поддержке Италии смягчает санкции, вводя исключения. Варшава не готова согласиться с такими мерами, хотя ее могут обвинить в блокировании санкций, отметил собеседник. Венгрия предложила снять санкции с девяти россиян

Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Ограничения затронули сферу торговли, инвестиций, энергетики, финансов, туризма, услуг.

Евросоюз принял в общей сложности девять пакетов санкций против РФ и находится на завершающем этапе работы по десятому пакету, однако европейским государствам не удается его согласовать. Переговоры продолжатся в пятницу.