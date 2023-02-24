МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Европейском центральному банку, возможно, придется существенно повышать ставки и после марта, так как инфляция, особенно базовая, остается слишком высокой, сказал президент Бундесбанка и член Управляющего совета ЕЦБ на пресс-конференции в Бангалоре. Европа еще не выиграла "энергетическую битву" с Россией, заявил глава МЭА

"Мне представляется важным, что базовая инфляция будет оставаться очень высокой и после марта, — сказал Нагель в кулуарах встречи глав финансовых ведомств Большой двадцатки. — Поэтому я не исключаю, что и после марта потребуется дальнейшее существенное повышение ставок".

Центральный банк уже обещал повысить ставку по депозитам на 50 базисных пунктов в марте, и теперь рынки учитывают в котировках ее рост еще на 75 пунктов в течение лета.